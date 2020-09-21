دولور: “فخور بحملي شارة القيادة”

الرياضة
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دولور: “فخور بحملي شارة القيادة”
بقلم أمير بهلول

أبدى الجزائري “أندي دولور” سعادته بالفوز المحقق أمام “أنجي” في الدوري الفرنسي وعن تسجيله أول أهدافه هذا الموسم.

وقال “دولور” في تصريحات لصحيفة “ليكيب”: “كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا بعد الفوزين المحققين أمام نيس وليون، فقد كان علينا التأكيد أمام أنجي”.

وأضاف: “كان يوما رائعا بالنسبة لي بعد أن سجلت هدفين وساهمت في تحقيق الانتصار”.

وتابع: “حمل شارة القيادة هو فخر كبير بالنسبة لي وأود أن أشكر المدرب على ثقته الكبيرة، كما أنني سجلت هدفين في المباراة”.

وختم كلامه: “الهدف الأول مهم دائما في الموسم الجديد فهو الذي يفتح لك الشهية لتسجيل المزيد”.


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