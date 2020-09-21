دولور: “فخور بحملي شارة القيادة”

أبدى الجزائري “أندي دولور” سعادته بالفوز المحقق أمام “أنجي” في الدوري الفرنسي وعن تسجيله أول أهدافه هذا الموسم.

وقال “دولور” في تصريحات لصحيفة “ليكيب”: “كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا بعد الفوزين المحققين أمام نيس وليون، فقد كان علينا التأكيد أمام أنجي”.

وأضاف: “كان يوما رائعا بالنسبة لي بعد أن سجلت هدفين وساهمت في تحقيق الانتصار”.

وتابع: “حمل شارة القيادة هو فخر كبير بالنسبة لي وأود أن أشكر المدرب على ثقته الكبيرة، كما أنني سجلت هدفين في المباراة”.

وختم كلامه: “الهدف الأول مهم دائما في الموسم الجديد فهو الذي يفتح لك الشهية لتسجيل المزيد”.