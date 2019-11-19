دولور فخور بنفسه والحساب “تلفلو” مع الخضر

عبّر الدولي الجزائري أندي دولور، عن فخره بالعودة للظهور بصفة أساسية مع المنتخب الوطني، بمُناسبة مواجهة بوتسوانا، سهرة أمس الإثنين.

وصرّح هداف نادي مونبوليي من على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي :”أنا فخور بمُشاركتي أساسيا مع الخضر”.

ويبقى الطريف في خرجة الغجري، هو أن الأرقام إختلطت عليه، حيث قال في “تويتر” بأنه شارك أساسيا لأول مرة.

ليستدرك فيما بعد في “فايسبوك” قائلا :”فخور بثاني مُشاركة أساسية لي في مُنافسة دولية”.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، سبق وأن شارك أساسيا مع الأفناك خلال الكان 2019، بمناسبة المُباراة أمام تانزانيا.