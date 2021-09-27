دولور في القمة وينال إجماع الفرنسيين

حقق الدولي الجزائري، أندي دولور، الإجماع لدى الفرنسيين، بعد الآداء الكبير الذي قدمه خلال الجولة الماضية من الليغ 1، والتي قاد فيها ناديه نيس لفوز مهم على حساب سانت إيتيان بثلاثية.

وأختير “أندي بوزلوف”، في التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من الدوري الفرنسي من طرف جريدة “ليكيب”، بعلامة مميزة وصلت لـ8/10.

وجاء هذا الإختيار، ليُكافىء الهدف الجديد الذي سجله رأس الحربة، والذي أرفقه بمُستوى لافت للأنظار، جعل منه عُنصرا مهما في تشكيلة المدرب كريستوف غالتيي في ظرف وجيز.