دولور :”في عمري 29 سنة لا يُمكنني الإنتظار”

أكد الدولي الجزائري، أندي دولور، بأنه مُقتنع بالخيار الذي قام به خلال الميركاتو الصيفي الأخير، عندما قرر ترك مونبوليي والإنتقال الى نيس، رغم أنه كان قائد الأول ويمتلك مكانة خاصة فيه.

وتحدث مُحارب الصحراء لجريدة “نيس ماتان” قائلا :”أنا أبلغ من العمر 29 سنة، والوقت كان مُناسبا بالنسبة لي من أجل اللعب في المُستوى العالي، لم يكن بمقدوري تضييع مثل هكذا فُرصة”.

وأضاف في سياق مُتصل :”كانت لدي العديد من المُقترحات، ولكنني فضلت نيس، لأن مشروعه طموح، كما أن العيش في هذه المدينة أمر رائع بالنسبة لزوجتي وأبنائي، خاصة وأننا تعودنا على قضاء العطلة فيها”.