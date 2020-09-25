دولور: “كنت خائفا بعد إصابتي بفيروس كورونا”

عاد “أندي دولور” نجم “مونبوليي” للحديث عن الفترة الصعبة التي قضاها وهو ومصاب بفيروس كورونا.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “كنت أنتبه جيدا لما آكله، كما قمت ببعض الحصص التدريبية”.

وأضاف: “حتى أكون صريحا، فلقد كنت خائفا نوعا ما لأن الفيروس يؤثر على القصبات الهوائية”.

وتابع: “أعيش في منزل كبير رفقة كل العائلة لأني لا أحب الوحدة، وبعد ثبوت إصابتي بفيروس كورونا عزلت نفسي في الطابق السفلي”.

وختم كلامه: “بعد أن تأكد أيضا إصابة زميلي بفيروس كورونا، قررت الذهاب عنده وبقينا نلعب “البلايستايشن”، لأن مشاهدة الأفلام طوال الوقت ممل”.

كما أكد “دولور” أن كرة القدم أكثر شيء اشتاق إليه في تلك الفترة الصعبة.