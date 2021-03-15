دولور: “لدينا 9 نهائيات متبقية بالإضافة إلى الكأس” !

الرياضة
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دولور: “لدينا 9 نهائيات متبقية بالإضافة إلى الكأس” !
بقلم أمير بهلول

طالب “أندي دولور” من زملائه في “مونبوليي” أن يقدموا كل ما لديهم في المباريات المتبقية من أجل الارتقاء في الترتيب.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “تحصلنا على العديد من الفرص في الداربي لكننا لم ننجح في ترجمتها”.

وأضاف: “كنا الأحق بالتسجيل في أكثر من مناسبة، وسجلنا هدفين ألغاهما الفار، بعدها سجلوا علينا هدف السبق”.

وتابع: “لم نستسلم وواصلنا اللعب حتى تمكنا من تسجيل هدف التعادل خاصة أن الجماهير كانت تنتظر هذه المباراة”.

في حين ختم كلامه: “الآن متبقي لدينا 9 نهائيات بالإضافة إلى الكأس، علينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق شيء ما في نهاية الموسم”.


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