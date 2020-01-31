دولور للفرنسيين :”لقد أغلقت أفواهكم وأنا سعيد بذلك”!

أطلق الدولي الجزائري أندي دولور، تصريحات قوية، بخصوص المُشككين في خياره باللعب للمنتخب الوطني، في حديث لجريدة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم الجمعة.

وقال :”الواقع يتكلم عن نفسه، أنا الآن بطل إفريقيا، وهذا أمر يُسكت أفواه الذين كانو ينتقدون الخطوة التي قُمت بها”.

وواصل :”هذا الأمر يُسعدني كثيرا، في البداية الجميع ينتقد، والآن هم مُحبطون من النتيجة التي وصلت إليها، هذا هو الأهم”.

وأكد صاحب القذفات الصاروخية، بأنه قام بالخيار الأصح، عندما فعل المُستحيل من أجل تمثيل الخضر، وفاز بالرهان في نهاية المطاف.