دولور :”لن أنسى أول مرة قابلت فيها زلاتان ما حييت”

كشف الدولي الجزائري أندي دولور، بأنه زلاتان إبراهيموفيتش هو أكثر لاعب أبهره عندما وقف أمامه، وهذا منذ بداية مشواره الكروي الى حد الآن.

وصرّح هداف مونبوليي في هذا الشأن قائلا :”لقد كنت ألعب في كون، وشعرت بأمر غريب يحدث داخل نفق الملعب”.

ليُضيف :”كنت على ركبتي بصدد ربط حذائي لأراه أمام، إنه زلاتان إبراهيموفيتش، سأبقى أتذكر هذه اللحظة طيلة حياتي”.

وواصل :”لقد نظر إلي في عيني، وفهم بأني مُنبهر به، ليغمز لي ويضحك، وأنا قمت بإدارتي رأسي لجهة أخرى بسرعة البرق”.

وختم :”إنه أكثر لاعب أبهرني بدنيا، عندما تُشاهده أمامك لا يُمكنك سوى الإندهاش لا غير”.