دولور لن يلعب في الدوري التركي !

كشف “سيريل أوليفاز” صحفي بجريدة “ليكيب” الفرنسية، أن إنتقال “دولور” لنادي فينربخشة لن يتحقق لأن اللاعب الجزائري غالي الثمن ولا يمكن للفريق التركي أن يتحمل أعباء انتقاله سواء راتبه السنوي أو صفقة الانتقال.

وكانت مختلف الصحف التركية، قد أكدت أن نادي “فينربخشة” قد دخل في مفاوضات مع النجم الجزائري “أندي دولور” من أجل تعزيز صفوف الفريق تحسبا للموسم المقبل، غير أن الأمر صعب إن لم يكن مستحيل.

يذكر أن النجم الجزائري مطلوب أيضا في الدوري الإسباني والإنجليزي، ولكن إدارة “مونبوليي” لا تفكر أبدا في التخلي عن قائدها، لأنه اللاعب رقم واحد في صفوف الفريق.