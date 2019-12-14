دولور: “ما حدث أمام ليل.. أمر مؤسف” !

الرياضة
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دولور: “ما حدث أمام ليل.. أمر مؤسف” !
بقلم أمير بهلول

عبّر أندي دولور عن استيائه من النتيجة المحققة أمام “ليل” مع فريقه “مونبوليي” الذي فشل مجددا في تحقيق أول فوز خارج الديار.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “هذا صحيح الأمر معقد بالنسبة لنا، في الشوط الأول أظن أنه لم تحتسب لنا ضربة جزاء، لكن نجحنا في العودة في النتيجة”.

وأضاف: “لكن في النهاية فشلنا في المحافظة على النتيجة، من المؤسف عدم تحقيق أي فوز خارج الديار لحد الآن”.

وتابع: “عندما لا تحقق الانتصارات خارج الديار في النصف الأول من الموسم من الصعب المنافسة على مراكز متقدمة في ترتيب البطولة”.


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