دولور ملك التناقضات في فرنسا!

أظهرت إحصائيات الدولي الجزائري أندي دولور، خلال مرحلة ذهاب الدوري الفرنسي، تناقضات غريبة، وفقا لما كشفته جريدة “ليكيب”، اليوم الثلاثاء.

ويُعتبر الغجري، أكثر مُهاجم سدد نحو المرمى في 62 مُناسبة، مُتفوقا على جميع النجوم الناشطين في الليغ 1، هذا الموسم.

ولكن، وفي نفس الوقت، إحتل هداف مونبوليي، صدارة ترتيب أكثر اللاعبين تضييعا للكُرات بـ375 مرة.

وتُوضح هذه الإحصائيات، بأن سعي صاحب القذفات الصاروخية للتسجيل في كل مرة، يجعله يفتقد في الكثير من الأحيان لإفتقاد التركيز.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، وقع على مرحلة ذهاب مُحترمة، مُتمكنا من تسجيل ستة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.