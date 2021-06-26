دولور مُتابع من ناد كبير خارج فرنسا

يتواجد الدولي الجزائري، أندي دولور، في دائرة إهتمامات العملاق التركي فينرباتشي، وفقا لما كشفع موقع “فوتو سبور”، والذي أكد بأن كبير إسطنبول راغب في خطف خدمات رأس الحربة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا لدور “البلاي أوف” المؤهل للدوري الأوروبي الموسم القادم.

وكشف ذات المصدر، بأن “الكناري” مُعجبون كثيرا بمؤهلات هداف مونوبوليي، ومُستعدون لمنحه راتبا أكبر بكثير من الذي يتقاضاه حاليا في فرنسا، ولكن الإشكال الوحيد هو عقده مع أبناء “لاباياد” والذي يستمر الى غاية جوان 2024، ورفض إدارة الرئيس نيكولان بشكل قطعي لفكرة بيعه.

يُذكر بأن “أندي بوزلوف”، وعد منذ أسابيع مضت بالإستمرار مع فريقه الحالي، من أجل قيادته للتأهل للمُنافسات الأوروبية ولم لا التتويجات خلال الأعوام القادمة، وهو الذي تألق في الطبعة الماضية من الليغ 1، والتي أنهاها كأفضل هداف وأفضل ممرر حاسم للنادي.