دولور مُتشوّق لاكتشاف أجواء “تشاكر”

سيكون الموعد هذا الخميس لمباراة الخضر أمام المنتخب “الزامبي” والتي ستكون فرصة للمهاجم “دولور” لاكتشاف أجواء ملعب “تشاكر”.
وعبّر “دولور” عن فخره بتمثيل الخضر مجددا واستدعائه بعد أن غاب عن التربص الماضي بسبب الإصابة.
ونشر مهاجم “مونبوليي” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “فخور بتواجدي مع الخضر.. 1 2 3 تحيا الجزائر”.
💫 Pour Ronan 🙏🙏
Ce Loulou Loulou à la 74eme et ce but de Téji 😘😘 MAGNIFIQUE !!
Deux passes décisives 🙏
Tous très heureux pr Gaëtan 😉#MHSCTFC
Fier de rejoindre @LesVerts !! #LesVerts⭐⭐ #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie🇩🇿 #ALGZAM #BOTALG pic.twitter.com/v8DN66tjG4
— Andy Delort (@AndyDelort9) November 10, 2019
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