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دولور مُتشوّق لاكتشاف أجواء “تشاكر”

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دولور مُتشوّق لاكتشاف أجواء “تشاكر”
بقلم أمير بهلول

سيكون الموعد هذا الخميس لمباراة الخضر أمام المنتخب “الزامبي” والتي ستكون فرصة للمهاجم “دولور” لاكتشاف أجواء ملعب “تشاكر”.

وعبّر “دولور” عن فخره بتمثيل الخضر مجددا واستدعائه بعد أن غاب عن التربص الماضي بسبب الإصابة.

ونشر مهاجم “مونبوليي” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “فخور بتواجدي مع الخضر.. 1 2 3 تحيا الجزائر”.


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