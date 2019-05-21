دولور :”مُستعد لإنتظار الجزائر بعد الكان ولكن..”

أكد “أندي دولور”، بأنه لن يفرض أي ضغط يُذكر على الناخب الوطني، جمال بلماضي، من أجل إستدعائه للتواجد مع “الخضر”.

وصرّح قائلا لقناة “RMC SPORT”، سهرة أمس الإثنين :”الرسالة التي أوجهها لبلماضي؟ يضحك” “من المُفترض أن يتصل بي لا العكس”.

وأوضح هداف نادي “مونبوليي” بأنه سيتقبل خيار الرجل الأول في “الخضر” مهما كان، سواء بالإعتماد عليه أو تركه ينتظر فُرصته.

وقال :”إن قرر بلماضي عدم إستدعائي فإني سأتقبل هذا بصدر رحب، وسأنتظر الى غاية الحصول على فُرصتي في المُستقبل القريب”.

ليختم :”ولكني مُقتنع بأني قادر على تقديم الإضافة وبصفة مُباشرة من الآن”.