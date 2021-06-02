دولور: “هدفنا الفوز في المباريات المقبلة وتحسين مركزنا في ترتيب الفيفا”

كشف النجم الجزائري “أندي دولور”، عن الهدف الرئيسي للمنتخب في التربص الحالي مؤكدا أن الفوز في المباريات الثلاث المقبلة أمام “موريتانيا”، “مالي” و”تونس” على التوالي سيحسن من مركز الخضر في ترتيب الفيفا.

وقال “أندي دولور” في تصريحاته: “علينا أن نبقى مركزين وأن نسير بنفس الوتيرة التي كنا عليها في الفترة السابقة، سنحاول الفوز في المباريات الثلاثة المقبلة من أجل تحسين مركزنا في ترتيب الفيفا لأن ذلك مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وتابع: “قضيتي مع نيمار؟ لا كل شيء انتهى لقد تصالحنا وضحكنا معا منذ الوهلة الأولى وهذه أمور تحدث في كرة القدم بطبيعة الحال، وهو لاعب كبير من المستوى العالي”.

وختم كلامه: “أشكر الجزائريين على حبهم الكبير وعلى دعمهم الكبير لي، ولهذا السبب فإنني أقدم أفضل ما لدي للمنتخب”.