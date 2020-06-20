دولور :”هكذا كان أول إتصال بيني وبين بلماضي”

عاد الدولي الجزائري أندي دولور، للحديث عن أول إتصال بينه وبين الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل أول إستدعاء له مع الخضر.

ونقل موقع “allez paillade” :”خلال تلك الفترة، كنت في عطلة رفقة أسرتي، ولكن واصلت التمرن بكل جدية بطريقة غريبة”.

وواصل :”لا أحد فهم السبب الذي جعلني أواصل العمل، رغم أن المُنافسة كانت متوقفة، لتتسارع الأمور بشكل غير متوقع”.

وأردف :”زوجتي قامت بإيقاظي ليلا، لمتابعة ما حدث بخصوص قضية بلقبلة، وبعدها وصلني إتصال من الفاف وتحدثت مع بلماضي”.

وختم :”جمال طلب مني التواجد في الدوحة بعد 24 ساعة، وهو ما قمت به مُباشرة في سيناريو خيالي”.