دولور وبوداوي هدافان وبودبور مُمررا حاسما في قمة نيس أمام سانت إيتيان

شهدت قمة نيس أمام ضيفه سانت إيتيان أمسية اليوم الأربعاء تألق الثلاثي الجزائري، أندي دولور، هشام بوداوي ورياض بودبوز.

المواجهة التي احتضنها ملعب “أليانز ريفييرا” متأخرة من الجولة 36 للدوري الفرنسي وانتهت بفوز نيس برباعية لهدفين.

بودبوز كان وراء الهدف الثاني لسانت إيتيان الذي سُجل في الدقيقة 45+4 عندما قدم التمريرة الحاسمة.

كما وقع دولور الهدفين الثاني والثالث لنيس في الدقيقتين 60 و62 على التوالي.

قبل أن يُقدم تمريرة حاسمة لمواطنه بوداوي وقع منها الأخير الهدف الرابع في الدقيقة 80 بعد دخوله في الدقيقة 79 مكان بلال براهيمي.