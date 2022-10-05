دولور ووناس مُرشحان لجائزة هدف الشهر في الليغ 1
بقلم حواز عبد النور
رُشح النجمان الدوليان الجزائريان، أندي دولور، وآدم وناس، لجائزة خاصة في الدوري الفرنسي.
حيث تواجد هدف، دولور، في مرمى أجاكسيو ضمن قائمة الأهداف المُرشحة للتتويج بجائزة هدف شهر سبتمبر في الليغ 1.
وهو نفس الأمر بالنسبة لهدف وناس مع فريقه ليل الذي رُشح أيضا للتتويج بالجائزة.
ويُنافس ثنائي الخضر عديد النجوم على غرار هدف كيليان مبابي في مرمى نانت.
⚽️🇩🇿 Les buts d’Adam Ounas et d’Andy Delort sont nominés pour être élus #ButDuMois de septembre en @Ligue1UberEats ! #TeamDZ
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— DZfoot (@DZfoot) October 5, 2022
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