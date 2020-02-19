دولور يبدي إعجابه باللاعب النرويجي “هالاند”

أبدى اللاعب الدولي الجزائري آندي دولور عن إعجابه بمهاجم بوريسيا دورتموند الألماني “هالاند” الذي وقع ثنائية يوم أمس أمام باريس سان جيرمان.

ونشر المهاجم الدولي الجزائري تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة أشاد فيها باللاعب النرويجي قائلا:

“يجب أنا لا ننس اللاعب هالاند الذي قطع يوم أمس مسافة 60 متر في ظرف 6 ثواني و64 جزء من المئة”.

للتذكير فإن آندي دولور قد حطم الرقم القياسي الذي كان بحوزة يوسف عطال كأسرع مهاجم في الليغ 1 الفرنسية بعدما سجلت سرعته بـ36.8 كلم في الساعة.