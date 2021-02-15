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دولور يتفوق على مبابي ودي ماريا ويتصدر ترتيب أفضل المُمررين الحاسمين

الرياضة
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دولور يتفوق على مبابي ودي ماريا ويتصدر ترتيب أفضل المُمررين الحاسمين صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عاد مُجددا النجم الدولي الجزائري “آندي دولور” لصدارة ترتيب أفضل المُمررين الحاسمين في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

مُهاجم فريق مونبولييه الفرنسي قدم تمريرة حاسمة ضد أولمبيك ليون سهرة السبت ليرفع رصيده ل8 تمريرات حاسمة هذا الموسم.
“الغجري” يتقاسم الصدارة مع بامبا لاعب ليل بينما يحتل أنخيل دي ماريا وفلوران توفين المركز الثاني ب7 تمريرات حاسمة لكل لاعب وكيليان مبابي المركز الثالث ب6 تمريرات حاسمة.
هذا وسيتواصل الصراع على جائزة أفضل مُمرر حاسم في الليغ 1 الى غاية نهاية الموسم خاصة مع بقاء 13 جولة كاملة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=960381

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