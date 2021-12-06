دولور يتلقى ضربة موجعة وحساباته تسقط في الماء

يتواجد الدولي الجزائري، أندي دولور، في وضعية لا يحسد عليها في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية، رفقة ناديه نيس.

وتراجع مستوى دولور، بشكل لافت، في الجولات الماضية من الليغ 1، بعد أن كان في طريقه ليصبح النجم الأول لنيس.

وفشل “الغجري” في زيارة الشباك وتقديم تمريرات حاسمة خلال خمس مباريات على التوالي، مما جعله عرضة لإنتقادات لاذعة في فرنسا.

وصنف رأس الحربة، كأسوأ لاعب من طرف جريدة “ليكيب”، بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام ستراسبورغ بثلاثية دون رد.

ونال صاحب القذفات الصاروخية علامة لم تتجاوز الـ3/10، لكونه خارج الإطار على طول الخط، مع وجود إمكانية إحالته على مقاعد البدلاء قريبا.

وكان دولور، قد طلب من جمال بلماضي إستبعاده عن الخضر في الفترة الماضية، من أجل التركيز على ناديه.

وتتجه حسابات المهاجم للسقوط في الماء، باعتباره بدأ يفقد ثقة مدربه، مع فقدانه لمكانته بشكل نهائي مع المنتخب الوطني.

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وقصف الناخب الوطني جمال بلماضي اللاعب أندي دولور لاعب نيس الفرنسي واصفا طلبه بالتوقف عن اللعب مع الخضر لمدة سنة بالأضحوكة الكبرى.

بلماضي قال في اتصال هاتفي مع أرمسي الفرنسية:”طلب دولور التوقف عن اللعب للخضر لمدة سنة واحدة هي أكبر نكتة في السنة”.

“لا يمكن المرور على هاته الأشياء بكل سهولة، طلبه يعتبر بمثابة غباء وحماقة في نفس الوقت، ونحن لانقبل ذلك”.

“لماذا يريد التوقف لسنة فقط؟ نحن نذهب لخوض المباريات في إفريقيا في ظروف صعبة ليأتي دولور بعد ذلك مثل العروس الصغيرة ليشارك في المونديال”.

وصفى الدولي الجزائري، أندي دولور، حساباته في حوار مطول مع جريدة “ليكيب”، تطرق فيه للعديد من الأمور المتعلقة بمشواره الإحترافي، والذي ضحى من أجله بمسيرته مع الخضر بشكل نهائي.

كما تحدث “الغجري” قائلا :”ما حدث بعد رحيلي من مونبوليي ألمني كثيرا، خاصة وأنني إبن المنطقة”. “الأنصار ذهبوا بعيدا في ردة فعلهم ضدي، ونسوا كل ما قدمته لهم خلال السنوات الثلاث التي قضيتها مع الفريق”.