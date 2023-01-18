دولور يتمرد على نيس من أجل الرحيل !

بدأ النجم الدولي الجزائري، آندي دولور، رحلة التمرد على ناديه نيس الفرنسي من أجل السماح له بالمُغادرة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث تغيب، دولور عن تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بعد استئناف المران عقب راحة سلبية لمدة 48 ساعة حصل عليها اللاعبون.

وأكدت صحيفة نيس ماتان الفرنسية، أن نادي نيس بصدد تغريم المهاجم الجزائري لغيابه عن التدريبات بدون إذن.

ويرغب، دولور، في المغادرة صوب نانت لكن نيس يرفض ذلك قبل التعاقد مع النيجيري تيريم موفي، مهاجم لوريان، أقرب المرشحين لتعويضه.