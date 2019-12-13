دولور يتوعد “ليل” ويُوجه رسالة لزملائه في الفريق

الرياضة
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دولور يتوعد “ليل” ويُوجه رسالة لزملائه في الفريق
بقلم أمير بهلول

أبدى أندي دولور مهاجم “مونبوليي” عن استعداده لهز شباك نادي “ليل” في الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “النتائج المحققة أمام ديجون وباريس ليست مثلما أردنا، وعلينا التعويض أمام “ليل””.

وأضاف: “إذا أردنا تجاوز هذه المرحلة علينا تحقيق الفوز خارج الديار، الأمور ستكون صعبة أمام ليل وعلينا أن نكون أقوياء”.

وتابع: “الأمور معقدة هذا الموسم، فعندما تفوز بمباراة تكون في المركز الثالث تخسر مباراة أخرى تصبح في المركز العاشر”.

وختم كلامه: “لدينا مجموعة قوية، سنعمل جاهدا على تحقيق أفضل النتائج الممكنة هذا الموسم”.


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