دولور يتوعد “ليل” ويُوجه رسالة لزملائه في الفريق

أبدى أندي دولور مهاجم “مونبوليي” عن استعداده لهز شباك نادي “ليل” في الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “النتائج المحققة أمام ديجون وباريس ليست مثلما أردنا، وعلينا التعويض أمام “ليل””.

وأضاف: “إذا أردنا تجاوز هذه المرحلة علينا تحقيق الفوز خارج الديار، الأمور ستكون صعبة أمام ليل وعلينا أن نكون أقوياء”.

وتابع: “الأمور معقدة هذا الموسم، فعندما تفوز بمباراة تكون في المركز الثالث تخسر مباراة أخرى تصبح في المركز العاشر”.

وختم كلامه: “لدينا مجموعة قوية، سنعمل جاهدا على تحقيق أفضل النتائج الممكنة هذا الموسم”.