دولور يحسم أموره مع ناديه الجديد

توصل الدولي الجزائري، أندي دولور، لإتفاق رسمي مع نادي نيس، والذي سيُعلن عن صفقة في الساعات القليلة القادمة، وفقا لما كشفته جريدة “ليكيب” الفرنسية بعد ظهيرة اليوم الإثنين. وأكدت الصحيفة بأن مُسيري “العقبان” توصلوا لإتفاق مع نظرائهم في مونبوليي بخصوص رأس الحربة.

وأوضح ذات المصدر، بأن تحويل “أندي بوزلوف” لإقليم “الريفيرا” سيكون بقيمة في حدود الـ10 ملايين أورو، بعد أن كان العرض الأولي لا يتجاوز الثمانية ملايين، وهو ما جعل مونبوليي يضغط من خلال رئيسه لوران نيكولان، الى غاية الوصول للمبلغ المطلوب.

وسيكون مُحارب الصحراء، على موعد مع النشاط مع ثلاثة من مواطنيه في نيس، والتي يلعب فيها كل من يوسف عطال وهشام بوداوي، وهذا دون نسيان تيدي بولهندي حارس المنتخب الوطني للشباب.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb