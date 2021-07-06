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الرياضة

دولور يحسم مُستقبله مع مونبوليي

بقلم إسماعيل عشاش
دولور يحسم مُستقبله مع مونبوليي
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حسم الدولي الجزائري، أندي دولور مُستقبله مع ناديه مونبوليي، مؤكدا إستمراره مع هذا الأخير خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك رغم الإهتمام الذي وصله من نيس خلال الفترة الأخيرة.

وشارك مُحارب الصحراء في إفتتاح تحضيرا فريقه للطبعة القادمة من الليغ 1، وذلك بعد نهاية عُطلته الصيفية والتي قضاها في إمارة دبي، بعيدا عن كل ما تم تداوله بشأنه في الأيام الماضية.

وظهر “الغجري” متحمسا للعودة لأجواء المُنافسة الرسمية، وتكرار أرقامه المميزة التي جعلته يُصنف كواحد من أفضل المُهاجمين في الدوري الفرنسي.

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