“دولور” يختار تشكيلة “الأحلام” بأسماء غير متوقعة !

فاجئ الجزائري “أندي دولور” الجميع بخياراته لتشكيلة الأحلام، حيث فضل الاعتماد على أصدقائه عوض الأسماء الرنانة.

ونشر الموقع الرسمي لـ “مونبوليي” فيديو للاعب الجزائري الذي قال: “سأختار تشكيلة الأحلام الخاصة بي مع طريقة لعب 4-4-2”.

واختار “دولور” في حراسة المرمى “فينست بابالاردو” صديق الطفولة.

أما في الدفاع فقد اختار: “صامويل بورس” زميله السابق في “أجاكسيو”، “هيلتون” لاعب “مونبوليي” بجانبه “سيرجو راموس” بالإضافة إلى “أغويلار”.

في الوسط: “فيرديريك ساماريتانو”، “زين الدين زيدان”، “غوتي” و “روني رودلان”.

في الهجوم: “أندي دولور” و “غايتان لابورد”.