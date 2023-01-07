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الرياضة

دولور يدعم الجزائر قبل انطلاق الشان

بقلم حواز عبد النور
دولور يدعم الجزائر قبل انطلاق الشان
صورة مركبة
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قدم النجم الدولي الجزائري، آندي دولور، دعمه للجزائر التي تستعد لاحتضان منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وذلك من خلال تغريدة نشرها لاعب فريق نيس الفرنسي أمسية اليوم السبت.

حيث جاء في التغريدة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر:”تحيا الجزائر.. شان 2023″.

وتستضيف الجزائر المنافسة بداية من الـ13 جانفي إلى غاية الـ4 فيفري.

رابط دائم : https://nhar.tv/QpSVQ
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