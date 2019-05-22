“دولور” يرد على الجزائريين الرافضين لتواجده مع “الخضر”

إستغل “أندي دولور” بثا مُباشر على الصفحة الرسمية لجريدة “ميدي ليبر” الفرنسية، للرد على الجزائريين الرافضين لتواجده مع المنتخب الوطني.
وصرّح هداف “مونبوليي” قائلا في هذا الشأن :”أولا أود أن أشكر الجزائريين الذين رحبوا بي، وأتفهم موقف من لا يُريدونني”.
ليُضيف :”من جهتي وفي حالة ما تلقيت إستدعاءا للمنتخب ، فإني سأظهر ما يُمكنني تقديمه على أرضية الميدان بصفة مُباشرة”.
يُذكر بأن “الغجري” تحصل منذ يومين على وثائقه الرسمية كجزائري، وينتظر إلتفاتة من “جمال بلماضي”، قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا.
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