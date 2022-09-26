دولور يرد على بلماضي ويُفسر مردوده المتواضع أمام غينيا

رد بطريقة غير مباشرة النجم الدولي الجزائري، أندي دولور، على الناخب الوطني جمال بلماضي كما فسر مردوده المتواضع أمام غينيا.

دولور قال أمسية اليوم الإثنين في المنطقة المختلطة للمنتخب الوطني:”لم تصلني الكثير من الكرات في الشوط الأول أمام غينيا، ولم أحصل على فرص للتسجيل”.

كما أضاف:”في المرحلة الثانية تحسنت الأمور، وأتمنى أن أتحصل على الكثير من الكرات والفرص من أجل تسجيل الأهداف”.

قبل أن يختم:”لم أشعر بالضغط بتاتا في مباراة غينيا، كنت أشعر أنني في حالة جيدة، ولكن من الناحية التكتيكية لم نكن في المستوى خلال الشوط الأول”.

وكان، بلماضي، قد قال عقب مواجهة غينيا بأن دولور “كان مقلق” في أول مباراة يخوضها بعد عودته.