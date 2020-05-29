“دولور” يرد على تصريحات رئيس “ليون”

رد “أندي دولور” نجم “مونبوليي”، على تصريحات “جون ميشال أولاس”، رئيس “ليون”، الذي أراد استئناف البطولة الفرنسية.

وقال “دولور” في تغريدة عبر “التويتر”: “سيدي الرئيس.. أحد زملائي قد أصيب بفيروس كورونا، كنّا مصدومين وخائفين عليه وعلى أنفسنا وعلى أقاربنا”.

وأضاف: “مرضى كوفيد 19، يحاربون في المستشفيات من أجل الحياة، ولن نتمكن من شكر الطاقم الطبي وعمال المشفى”.