“دولور” يرد على تصريحات رئيس “ليون”

وقال “دولور” في تغريدة عبر “التويتر”: “سيدي الرئيس.. أحد زملائي قد أصيب بفيروس كورونا، كنّا مصدومين وخائفين عليه وعلى أنفسنا وعلى أقاربنا”.

وأضاف: “مرضى كوفيد 19، يحاربون في المستشفيات من أجل الحياة، ولن نتمكن من شكر الطاقم الطبي وعمال المشفى”.

Président, un de mes coéquipiers a été touché gravement par ce virus.

On a été choqué, on a eu peur pour lui, pour nos proches, pour nous.

Les malades du #Covid_19 sont dans nos hôpitaux, se battent pour vivre et on remercie jamais assez le personnel soignant ❤️🙏 https://t.co/KlMcsNk47t

— Andy Delort (@AndyDelort9) May 28, 2020