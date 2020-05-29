“دولور” يرد على تصريحات رئيس “ليون”

الرياضة
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“دولور” يرد على تصريحات رئيس “ليون”
بقلم أمير بهلول

رد “أندي دولور” نجم “مونبوليي”، على تصريحات “جون ميشال أولاس”، رئيس “ليون”، الذي أراد استئناف البطولة الفرنسية.

وقال “دولور” في تغريدة عبر “التويتر”: “سيدي الرئيس.. أحد زملائي قد أصيب بفيروس كورونا، كنّا مصدومين وخائفين عليه وعلى أنفسنا وعلى أقاربنا”.

وأضاف: “مرضى كوفيد 19، يحاربون في المستشفيات من أجل الحياة، ولن نتمكن من شكر الطاقم الطبي وعمال المشفى”.


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