دولور يرد على “جونينيو” !

رد النجم الجزائري “أندي دولور”، على “جونينيو” المدير الرياضي لنادي “ليون”، الذي سخر من أداء “مونبولييه” سهرة أمس الثلاثاء.

وقال “جونينيو” عقب خسارة فريقه أمام “مونبولييه”: “هنا لا يوجد الكثير من كرة القدم”.

ورد عليه “دولور” عبر حسابه في التويتر بصورة زميله “سافيني” الذي سجل ركلة جزاء: “هنا توجد بانينكا وبكل براعة”.

يذكر أن “مونبوليي” حقق الفوز أمام “ليون” سهرة أمس بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت طرد “حسام عوار” من جانب “ليون”.