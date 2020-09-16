دولور يرد على “جونينيو” !

الرياضة
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دولور يرد على “جونينيو” !
بقلم أمير بهلول

رد النجم الجزائري “أندي دولور”، على “جونينيو” المدير الرياضي لنادي “ليون”، الذي سخر من أداء “مونبولييه” سهرة أمس الثلاثاء.

وقال “جونينيو” عقب خسارة فريقه أمام “مونبولييه”: “هنا لا يوجد الكثير من كرة القدم”.

ورد عليه “دولور” عبر حسابه في التويتر بصورة زميله “سافيني” الذي سجل ركلة جزاء: “هنا توجد بانينكا وبكل براعة”.

يذكر أن “مونبوليي” حقق الفوز أمام “ليون” سهرة أمس بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت طرد “حسام عوار” من جانب “ليون”.


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