دولور يرد على “جونينيو” !

رد النجم الجزائري “أندي دولور”، على “جونينيو” المدير الرياضي لنادي “ليون”، الذي سخر من أداء “مونبولييه” سهرة أمس الثلاثاء.
وقال “جونينيو” عقب خسارة فريقه أمام “مونبولييه”: “هنا لا يوجد الكثير من كرة القدم”.
ورد عليه “دولور” عبر حسابه في التويتر بصورة زميله “سافيني” الذي سجل ركلة جزاء: “هنا توجد بانينكا وبكل براعة”.
يذكر أن “مونبوليي” حقق الفوز أمام “ليون” سهرة أمس بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت طرد “حسام عوار” من جانب “ليون”.
« Ici, ça balance, il n'y a pas beaucoup de football" 🤔
Ici, il y a Panenka et c’est tout en finesse🔥😘 pic.twitter.com/db57MruBdV
— Andy Delort (@AndyDelort9) September 15, 2020
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