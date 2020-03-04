“دولور” يروي تفاصيل شجاره مع “نيمار” ويُهاجم “باريديس” !!

عاد النجم الدولي الجزائري لفريق “مونبولييه” الفرنسي “أندي دولور” للحديث مُجددا عن قضية شجاره مع “نيمار” في مواجهة باريس سان جيرمان.

“الغجري” قال اليوم الأربعاء في تصريحات لإذاعة “مونتي كارلو”:”باريديس لاعب رائع، ومستواه مثير للإعجاب لكنه ليس بحجم نيمار أو مبابي”.

“في مباراتنا ضد البياسجي، تبادل نيمار التمريرات مع باريديس، وهذا الأمر أغضبني كثيرا، تلاسنت مع نيمار ولكن باريديس جاء كما لو كان حارسه الشخصي، وأهان الجميع، وحينما أتى للتكلم معي قلت له من أنت؟”.

وعن “مبابي” قال “دولور”:”أعتقد أن سلوكه قد تغير قليلاً، لقد كان رد فعله سيئا عندما قام المدرب بتغييره، وتلاسن معه، كان الأمر مخزيًا بعض الشيء”.