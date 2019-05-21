“دولور” يستعمل “إن شاء الله” ويُقدم هذا الوعد!

عمل مُهاجم “مونبوليي”، أندي دولور، على إظهار تعلقه بالجزائر بطريقته الخاصة، عند إستضافته على قناة “RMC SPORT” الفرنسية، أمس الإثنين.

وصرّح الهداف ضاحكا مع أحد زملائه :”في حالة ما تم إستدعائي للمنتخب الوطني الجزائري، أعدكم بإجراء حوار كامل باللغة العربية”.

ليُواصل بنفس النبرة الساخرة :”إن شاء الله”.

ويظهر بأن صاحب الـ27 مُتحفز لأقصى درجة من أجل التواجد مع مُحاربي الصحراء، قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر.

وتحصل “الغجري”، في الساعات الماضية وبصفة رسمية على وثائقه كـ”مواطن جزائري”، مما يجعله قابلا للإستدعاء من طرف، جمال بلماضي.