دولور يسعى لطرد نحس الرقم 9 مع مونبولييه

الرياضة
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دولور يسعى لطرد نحس الرقم 9 مع مونبولييه
بقلم يونس رزيق

أكد اللاعب الدولي الجزائري آندي دولور أنه يسعى لطرد نحس الرقم 9 من فريق مونبولييه الذي لازم العديد من المهاجمين الذين تقمصو ألوان هذا النادي.

وتحدث بطل إفريقيا في تصريح لموقع “فرانس بلو” عن النحس الذي لازمه مع بداية الموسم الجديد بتضييعه ركلتي جزاء وعدم إحتساب هدفين قائلا:

“في البداية لم أؤمن بنحس الرقم 9..لكن بعد تضييع ركلتي جزاء وعدم إحتساب هدفين قلت هذا مستحيل وبدأت الشكوك تراودني”

وأضاف: ” الأمور ستتحسن، سأحاول أن أرد الإعتبار للرقم 9 ، أريد أن لا يقول الناس عنه هذا الرقم منحوس، بل يقولون هذا رقم دولور”.


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