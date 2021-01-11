دولور يصدم “لوام” ويكشف عن هدفه مع “مونبوليي”

رد النجم الجزائري “أندي دولور” على شائعات رغبته في الانضمام لنادي “أولمبيك مارسيليا” في الميركاتو الشتوي.

وقال “دولور” خلال نزوله ضيفا على قناة “تيلي فوت” الفرنسية: “عندما استقدمني لوران نيكولان رئيس مونبوليي كنت في القاع مع تولوز”.

وأضاف: “الأمور لم تكن مثالية بيني وبين الفريق غير أن رئيس مونبوليي أصر على انتدابي”.

وتابع: “بعد مرور عامين ونصف أنا اليوم القائد الثاني للفريق خلف “هيلتون”، ولدي مسؤولية كبيرة كما أنني أسجل الأهداف”.

وختم كلامه: “هدفي هو قيادة مونبوليي للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل، لكي أرد له الدين وسأفعل كل شيء لتحقيق ذلك”.

يذكر أنّ نادي “أولمبيك مارسيليا” قد وضع “دولور” ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم تدعيم الخط الهجومي للفريق.

لكن النجم الجزائري قرر أن يواصل الموسم مع “مونبوليي” ويرفض التغيير في الوقت الحالي.