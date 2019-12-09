دولور يصعد لـ”لبوديوم” وسليماني يسقط في سباق نجوم فرنسا!

قفز الدولي أندي دولور، للمركز الثالث من ترتيب أفضل لاعبي الدوري الفرنسي، وهذا رغم هزيمة مونبوليي أمام باريس سان جيرمان.

وأصبح هداف “لاباياد”، يمتلك مُعدل 6/10 من طرف جريدة “ليكيب”، غير بعيد عن الوصيف، الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا بمعدل 6.08/10.

وفي نفس السياق، سقط إسلام سليماني من الترتيب العام الذي كان يحتل صدارته منذ أسابيع طويلة.

وجاء عدم تواجد سوبر سليم، في الترتيب، بسبب عدم مُشاركته في العدد المطلوب من المُباريات، نظرا لعقوبته الأخيرة.

ويُفترض أن يسترجع نجم المنتخب الوطني، مكانته في حالة عودته للتألق بعد إستنفاذه للعقوبة في الفترة القادمة.