دولور يصنع الحدث في “فرنسا”

يواصل النجم الجزائري “أندي دولور” صنع الحدث في الدوري الفرنسي، بعد أن قاد فريقه “مونبوليي” لتحقيق الفوز أمام “لانس”.

واختارت صحيفة “ليكيب”، “أندي دولور” كرجل المباراة، خاصة أنه تدرب مرة واحدة فقط مع المجموعة هذا الأسبوع.

فالنجم الجزائري كان قد اصيب بفيروس “كورونا”، وتدرب وحيدا طوال الأسبوع، إلى غاية يوم الجمعة أين شارك في التدريبات الجماعية.

كل هذا يؤكد أن “دولور” لديه قدرة بدنية عالية وهي التي تسمح له بأن يتواجد في كل المباريات بنفس الريتم وبنفس القوة.

يذكر أن النجم الجزائري كان وراء تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد أن مرر كرة حاسمة.