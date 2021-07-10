دولور يظهر مع سولكينغ في فرنسا

نشر الدولي الجزائري أندي دولور، صورة له رفقة مُغني الراب عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ”سولكنيغ“، بمناسبة حفلة أقامها هذا الأخير يوم أمس الجمعة.

وكتب مُحارب الصحراء على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” :”ياله من فخر، بعد قضائي للسهرة مع أخي سولكينغ”.

وفي سياق مُنفصل، نُشير الى أن الغجري باشر تحضيراته للموسم الجديد رفقة ناديه مونبوليي، والذي سيُواصل معه بنسبة كبيرة رغم المُقترحات المهمة التي وصلته في الآونة الأخيرة، من طرف ليون ونيس وبعض الفرق التركية.