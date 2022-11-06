دولور يعود للمُشاركة مع نيس ويُريح بلماضي

عاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، أندي دولور، للمُشاركة في مباريات فريقه، نيس، الفرنسي بعد تعافيه من الاصابة.

حيث شارك، دولور، في المباراة التي فاز بها فريقه أمام بريست بهدف دون رد لحساب الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وحل، دولور، مكان زميله الإيفواري نيكولاس بيبي، في الدقيقة 85، من المباراة بعد غيابه منذ مباراة أوكسير في الجولة الـ11.

كما ستُريح عودة، دولور، الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل التربص المُقبل للخضر الذي سيشهد ودية قوية أمام السويد.