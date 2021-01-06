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دولور يفتح أبواب الرحيل عن “مونبوليي”

الرياضة
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دولور يفتح أبواب الرحيل عن “مونبوليي”
بقلم أمير بهلول

كشف “أندي دولور”، أن كل شيء وارد في كرة القدم وأنه من الممكن أن يغادر فريقه “مونبوليي” ذات يوم.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “ليست بمدير رياضي ولا برئيس النادي لكن أعتقد أن الإدارة ستسعى للحفاظ على الجميع”.

وأضاف: “الميركاتو دائما ما يكون معقد وهذا ما يجعل كرة القدم جميلة”.

وتابع: “مغادرة لابورد ستكون خسارة كبيرة بالنسبة لنا لذلك لا أعتقد أنه سيرحل في الميركاتو الشتوي”.

وأردف: “بالنسبة لي وفي هذه اللحظة بالذات يمكنني القول أنني سأبقى في الفريق لكن كل شيء وارد في كرة القدم”.

في حين ختم كلامه: “أعلم جيدا عن ماذا أتحدث وأنا أقول دائما الحقيقة وفي الوقت الحالي أريد لعب منافسة أوروبية مع مونبوليي”.


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