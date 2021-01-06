دولور يفتح أبواب الرحيل عن “مونبوليي”

كشف “أندي دولور”، أن كل شيء وارد في كرة القدم وأنه من الممكن أن يغادر فريقه “مونبوليي” ذات يوم.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “ليست بمدير رياضي ولا برئيس النادي لكن أعتقد أن الإدارة ستسعى للحفاظ على الجميع”.

وأضاف: “الميركاتو دائما ما يكون معقد وهذا ما يجعل كرة القدم جميلة”.

وتابع: “مغادرة لابورد ستكون خسارة كبيرة بالنسبة لنا لذلك لا أعتقد أنه سيرحل في الميركاتو الشتوي”.

وأردف: “بالنسبة لي وفي هذه اللحظة بالذات يمكنني القول أنني سأبقى في الفريق لكن كل شيء وارد في كرة القدم”.

في حين ختم كلامه: “أعلم جيدا عن ماذا أتحدث وأنا أقول دائما الحقيقة وفي الوقت الحالي أريد لعب منافسة أوروبية مع مونبوليي”.