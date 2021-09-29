دولور يقترب من أول جائزة له مع نيس

يسير الدولي الجزائري، أندي دولور، وبخطى ثابتة للخصول على أول جائزة شخصية له رفقة ناديه نيس، وذلك بعدما تم ترشيحه للقب لاعب الشهر في فريقه الجديد.

وسيكون جمهور “العقبان”، على موعد مع التصويت، والذي سيكون وبكل تأكيد في غالبة لصالح مُحارب الصحراء، والذي تحول لنجم في تشكيلة المدرب كريستوف غالتيي بسرعة البرق.

وكان قائد مونبوليي السابق، قد نجح في فرض نفسه منذ أول يوم له مع أبناء “لاكوت دازور”، وتحول للاعب أساسي، كما سجل مرتين وقدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة، إضافة لجلبه ركلة جزاء.