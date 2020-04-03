دولور يقصف طبيبين فرنسيين ويصفهما بـ “الغبيين” !

الرياضة
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دولور يقصف طبيبين فرنسيين ويصفهما بـ “الغبيين” !
بقلم أمير بهلول

لم يتردد “أندي دولور” في الرد الصاع صاعين على طبيبين فرنسيين طالبا بتجربة لقاح فيروس كورونا في “إفريقيا”.

وكان “جون بول” رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشين بباريس) قد صرح: “إذا كان بإمكاني أن أكون مستفزا، ألا يجب علينا إجراء هذه الدراسة (تجريب اللقاح) في إفريقيا”.

وأضاف: “لا توجد أقنعة، ولا علاج، ولا إنعاش؟ مثل ما فعلنا سابقا، في بعض الدراسات الخاصة بمرض السيدا'”.

وكان رد “دولور” عبر التويتر: “العنصرية ليست سوى هراء بشري.. ويمكن أن يكون غبيا من يريد”.


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