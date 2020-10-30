دولور يكشف أسباب الهزائم المتتالية لمونبوليي

الرياضة
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دولور يكشف أسباب الهزائم المتتالية لمونبوليي
بقلم يونس رزيق

كشف المهاجم الدولي الجزائري لفريق مولنبوليي الفرنسي آندي دولور عن سبب الهزائم المتتالية لفريقه خلال مباريات الليغ 1 الفرنسية.

ونشط دولور ندوة صحفية صبيحة اليوم الجمعة للحديث عن الهزيمة القاسية المسجلة الأسبوع الماضي برباعية أمام فريق ريمس قائلا:

“البطاقات الحمراء وحالتي الطرد عقدا من المأمورية أمام فريق ريمس، من السهل دائما تحقيق الفوز عندما تلعب بـ11 لاعب أمام 10 لاعبين”.

وأضاف: “يجب أن نكون متحدين، ويجب أن نعود إلى تحقيق النتائج الإيجابية من أجل الأنصار، الذين ينتظرون منا الكثير هذا الموسم”.


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