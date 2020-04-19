دولور يكشف العديد من الحقائق عن “بلماضي”

الرياضة
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دولور يكشف العديد من الحقائق عن “بلماضي”
بقلم أمير بهلول

كشف “أندي دولور”، مهاجم “مونبوليي”، العديد من الحقائق عن الناخب الوطني “جمال بلماضي” مؤكدا أنه شخص صادق ويجب على الجميع احترامه.

وقال “دولور” في تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول”: إنه شخص صادق، عندما يقول أشياء سيفعلها، يجبرك على احترامه وهذا من أسباب نجاحنا في أمم أفريقيا”.

وأضاف: “كانت لدي فكرة عنه كلاعب، لكن الرجل الحقيقي لم أعرفه إلا مع منتخب الجزائر، في المرة الأولى التي اتصل فيها بي شعرت بالتوتر، لكني خطابه كان مقنعاً”.

وتابع: “نادراً ما رأيت مدرباً صارماً مع لاعبيه مثله، ومن الرائع أنه في منتخبنا اجتمعت المواهب مع مدرب مثله، هذا أكيد سيؤدي إلى النتائج الإيجابية”.


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