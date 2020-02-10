دولور يكشف سر نجاح “مونبوليي”

أكد “أندي دولور” نجم “مونبوليي”، أن الفريق ككل يقدم في مستويات مميزة، خاصة أنهم يلعبون كرجل واحد.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “نحب المعاناة معا، المدرب كان سعيدا والرئيس كذلك”.

وأضاف: “هذا هو سر نجاح الفريق، فنحن نلعب كرجل واحد”.

وتابع: “أنا هنا لتسجيل الأهداف فهذه هي مهمتي، تارة في كرة القدم تتاح لك نصف فرصة وتفوز في المباراة وتارة العكس”.

وختم كلامه: “الفوز بمباراة مثل هذه سيمنح الفريق الثقة اللازمة لمواصلة تحقيق الانتصارات”.

يذكر زملاء “دولور” قد أنهوا مباراة أمس الأحد امام “سانت إيتيان” بـ 10 لاعبين بعد طرد “سامبيا” في الشوط الأول.