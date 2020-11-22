دولور يكشف كواليس “المباراة المجنونة” ضد ستراسبورغ

كشف النجم الدولي الجزائري آندي دولور كواليس “المباراة المجنونة” التي جمعت فريقه مونبولييه بستراسبورغ أمسية اليوم الأحد لحساب الدوري الفرنسي.

دولور قال في تصريحات لقناة مونبولييه بعد نهاية اللقاء بفوز ناديه برباعية لثلاثة أهداف:”المباراة كانت معقدة.. سجلنا هدفين في البداية وكنا نظن أننا قتلنا اللقاء”.

“عودة ستراسبورغ قبل نهاية الشوط الأول أحبطنا نوعا ما لكن المدرب عرف كيف يرفع معنوياتنا بين الشوطين بحديثه”.

وختم:”أظن أنه من الناحية المعنوية عندما تفوز بهكذا لقاء سيكون الأمر جيدا.. عودتنا في الشوط الثاني تثبت قوتنا الذهنية ونتمنى المواصلة على هذا النحو”.