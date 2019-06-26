“دولور” يكشف كيف تلقى دعوة “بلماضي” !!

كشف مهاجم المنتخب الوطني الجزائري “آندي دولور” كيفية تلقيه إستدعاء الناخب الوطني “جمال بلماضي” لكأس أمم إفريقيا.

وقال “دولور” في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الأربعاء.

“نعلم أن مباراة السينغال ليست مصيرية لكن إذا أردنا الذهاب بعيدا في المنافسة يجب التغلب على المنتخبات المرشحة، نعلم أنها ستكون مباراة معقدة لكن سنفعل كل شيئ للفوز بها”.

“بالنسبة لي الأمور تسير على مايرام وأنا سعيد جدا وفخور في آن واحد بتواجدي في الكان رفقة الخضر، اللاعبون سهلوا لي الأمور وإستقبلوني بطريقة رائعة وأشكرهم على ذلك”.

“لم أحصل على الكثير من الفرص بعد دخولي ضد “كينيا” وكنت أريد تسجيل هدفي الأول في مباراة رسمية مع الخضر وأتمنى أن يتحقق ذلك في أقرب وقت”.

“واصلت التدريبات بعد نهاية الموسم ولم أفقد الأمل في التواجد في الكان، عندما تمت دعوتي لتعويض بلقبلة كنت في البحر رفقة إبني وكان شعورا رائعا”.