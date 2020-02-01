دولور يمنح هدية لنايمار وهذا تفاعل معه البرازيلي في إنستغرام

قام الدولي الجزائري أندي دولور، بإهداء قميصه لكل من البرازيلي نايمار والأرجنتيني لينادرو باريديس، مُنهيا حرب التصريحات مع نجمي باريس.

وظهر ثنائي باريس سان جيرمان، وهما يحملان قميص مُهاجم نادي مونبوليي، في لقطة صنعت الحدث في فرنسا.

وعلق نايمار على الغجري، من خلال “ستوري” في حسابه الرسمي على إنستغرام قائلا :”تحية وعناق لصديقنا” في إشارة لمُحارب الصحراء.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، كان قد إنتقد كل من نايمار وباريديس، بشكل مُكثف طيلة الأسابيع الماضية.

ليفشل رأس حربة الخضر، في الرد على أرضية الميدان، سهرة اليوم السبت، مُتذوقا خسارة مُرة بخماسية دون رد.