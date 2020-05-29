دولور يهاجم رئيس ليون بسبب تصريحاته عن تعليق الدوري الفرنسي!

هاجم اللاعب الدولي الجزائري “آندي دولور” رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشال أولاس بسبب تصريحات هذا الأخير حول إنهاء موسم الدوري الفرنسي

ورد مهاجم فريق مونبولييه “آندي دولور” على تغريدة رئيس ليون الفرنسي التي عبر فيها عن إمتعاضه من إلغاء الدوري الفرنسي بسبب إنتشار فيروس كورونا ليرد عليه دولور قائلا:

“سيدي الرئيس .. gقد أصيب زميلي في الفريق بهذا الفيروس، صدمتنا كانت كبيرة عليه وعلى أحبائنا، هناك العديد من المرضى الذين يقاتلون أمام هذا الفيروس وما عسانا إلا أن نشكر الأطباء الذين يسهرون لمواجهته”.