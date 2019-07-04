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دولور يُحذّر: “أي خطأ سيكلفنا غاليا”

الرياضة
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دولور يُحذّر: “أي خطأ سيكلفنا غاليا”
بقلم أمير بهلول

أكد أندي دولور نجم المنتخب الوطني، أن الفريق دخل مرحلة الجد وعليهم أن يتفادوا ارتكاب الأخطاء والتركيز في مباراة غينيا.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “دخلنا الآن في المرحلة الصعبة وأي خطأ سيكلفنا ذلك غاليا”.

وأضاف: “المنتخب الغيني منتخب قوي ونحن كذلك أثبتنا قوتنا وعلينا التركيز في المباراة لتحقيق الفوز”.

وتابع: “مثلما قال المدرب في منافسة مثل هذه هو بحاجة لـ 23 لاعب والجميع أثبت نفسه مع المنتخب”.

في حين ختم كلامه: “أنا هنا تحت أوامر المدرب سواء كأساسي أو كإحتياطي وسأقدم كل شيء في أي دقيقة أشارك فيها”.


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