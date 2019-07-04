دولور يُحذّر: “أي خطأ سيكلفنا غاليا”

أكد أندي دولور نجم المنتخب الوطني، أن الفريق دخل مرحلة الجد وعليهم أن يتفادوا ارتكاب الأخطاء والتركيز في مباراة غينيا.

وقال “دولور” في تصريحات صحفية: “دخلنا الآن في المرحلة الصعبة وأي خطأ سيكلفنا ذلك غاليا”.

وأضاف: “المنتخب الغيني منتخب قوي ونحن كذلك أثبتنا قوتنا وعلينا التركيز في المباراة لتحقيق الفوز”.

وتابع: “مثلما قال المدرب في منافسة مثل هذه هو بحاجة لـ 23 لاعب والجميع أثبت نفسه مع المنتخب”.

في حين ختم كلامه: “أنا هنا تحت أوامر المدرب سواء كأساسي أو كإحتياطي وسأقدم كل شيء في أي دقيقة أشارك فيها”.